POL-REK: 180511-2: 18-Jähriger auf Heimweg mit Messer bedroht – Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) –

Zwei Unbekannte haben einen 18-jährigen Brühler auf dem Heimweg

mit einem Messer bedroht und dessen Geldbörse entwendet.

Der Geschädigte verließ gegen 01:45 Uhr eine Gaststätte in der

Bahnhofstraße. Kurze Zeit später hielten ihn zwei Männer mit

Fahrrädern an. Einer der beiden bedrohte den 18-Jährigen mit einem

Messer und verlangte dessen Portemonnaie. Nachdem der Brühler nicht

direkt reagiert hatte, griff der Tatverdächtige in die Hosentasche

des 18-Jährigen und zog die Geldbörse heraus. Er durchsuchte das

Portemonnaie und stellte fest, dass sich nichts darin befand. Er warf

den leeren Geldbeutel weg und flüchtete mit seinem Komplizen in

Richtung Böningergasse. Der Geschädigte beschreibt die beiden Männer

wie folgt: Der erste Tatverdächtige sei zirka 20 bis 25 Jahre alt,

180 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen. Er habe

hellblondes Haar gehabt und ein rotes Rennrad mit sich geführt. Die

zweite Person sei etwa 30 Jahre alt gewesen und habe dunkles Haar

sowie einen Vollbart gehabt. Er sei mit einem blauen Mountainbike

unterwegs gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen

Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0

entgegen. (nh)

