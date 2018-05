POL-CUX: Illegale Müllentsorgung ++ Unfälle unter Alkoholeinfluss ++ Radlader entwendet

Cuxhaven (ots) –

Illegale Müllentsorgung

Stubben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09./10.05.2018)

ist es in Stubben zu einer unerlaubten Müllentsorgung gekommen. Dabei

haben Unbekannte zehn Nachtspeicheröfen der Firma Siemens an einer

Wegkreuzung der Verlängerungen von Rehloge und Adelstedt einfach in

den Seitenraum geworfen. Anwohner, die etwas Verdächtiges in der Zeit

von 21 Uhr bis 07 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich bei der

Polizei in Schiffdorf zu melden (Telefon: 04706-9480). Gleiches gilt

für Zeugen, die wissen wer in letzter Zeit solche speziellen

elektrischen Speicherheizungen entsorgt haben könnte.

Bildmaterial vorhanden

++++++

Tageswohnungseinbruch

Altenbruch. Zu einem Tageswohnungseinbruch ist es am

Himmelfahrtstag in der Heerstraße in Altenbruch gekommen. Unbekannte

Täter hebelten in der Zeit von 10.45 Uhr bis 15.30 Uhr ein Fenster

eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten im

Haus. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen Schmuck. Zeugen,

die während der Tatzeit Beobachtungen im Bereich der Heerstraße

gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter

04721-5730 zu melden.

++++++

Radlader entwendet

Stotel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde von einem

Hof in der Työrgenstraße in Stotel ein Hoftrac entwendet. Unbekannte

Täter hatten den Radlader offensichtlich vom Hof wegbewegt und

abseits verladen und komplett entwendet. Der Schaden beträgt etwa

10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu

melden.

++++++

Mit dem Auto unterwegs – ohne Führerschein, aber mit Drogen

Cuxhaven. Am Himmelfahrtstag hat die Polizei Cuxhaven eine

29-jährige Cuxhavenerin mit ihrem Auto kontrolliert. Dabei stellte

sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die wurde ihr im März entzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle

zeigte ein Drogenvortest eine Beeinflussung von Kokain und Cannabis

an. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten sie jetzt

Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem

Betäubungsmittelgesetz, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss.

++++++

Fahrradfahrer schwer verletzt

Hagen. Schwer verletzt hat sich am Himmelfahrtstag gegen Mittag

ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 39-jährige aus

Loxstedt war auf der Osterstader Straße unter Alkoholeinfluss ohne

Fremdeinwirkung gestürzt. Bei dem Unfall zog er sich schwere

Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung von

über 2 Promille.

++++++

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wanna. Auf der Ahlenstraße kam es am Freitagmorgen, gegen 02.30

Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger aus Geestland war unter

Alkoholeinfluss auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8

Promille. Verletzt wurden bei dem Unfall weder der Fahrer, noch sein

Beifahrer. Der Schaden an dem PKW beträgt etwa 1.000 Euro. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++++

