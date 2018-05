FW-BO: Verdächtige Spinne in einem Supermarkt

Bochum (ots) –

Seit 7.43 Uhr sind wir mit 10 Einsatzkräften an einem Supermarkt

an der Markstraße im Einsatz. Dort bemerkten Mitarbeiter eine große

und evtl. giftige Spinne in einem Bananenkarton und alarmierten die

Feuerwehr. Der Markt wurde sofort gesperrt und unsere Einsatzkräfte

haben damit begonnen, das betroffene Obstregal, in dem die Spinne

vermutet wird, auszuräumen.

Es wird weiter berichtet.

