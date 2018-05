FF Goch: Neues Fahrzeug für den Löschzug Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf (ots) –

Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Stadtbrandinspektor Georg Binn,

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch, haben ein neues

Löschgruppenfahrzeug für den Löschzug Pfalzdorf offiziell in Dienst

gestellt. Das LF 10 löst ein 30 Jahre altes Vorgängerfahrzeug ab.

„Die Ausstattung wurde speziell an die Bedürfnisse hier am Standort

Pfalzdorf angepasst. Es sind ein Wassertank mit 1200 Litern

Fassungsvermögen und eine sehr leistungsfähige Pumpe eingebaut“,

freut sich Stadtbrandinspektor Georg Binn. Das Fahrgestell lieferte

MAN, den Aufbau hat Magirus hergestellt. Die Anschaffungskosten für

das LF 10 liegen bei rund 200.000 Euro.

Mit seinem 1200 Liter fassenden Wassertank ist das LF 10 für den

ersten Löschangriff unabhängig von zum Beispiel Hydranten oder

sonstigen Wasserquellen. Zur Beladung gehören eine weitere mobil

einsetzbare Pumpe, ein Hochdrucklüfter und ein Stromerzeuger. Ein

LED-Lichtmast und eine durchgehende Umfeldbeleuchtung sorgen für eine

optimale Ausleuchtung der Einsatzstelle. Insgesamt 9 Personen kann

das LF 10 transportieren. Der Angriffstrupp kann noch während der

Fahrt seine Atemschutzgeräte anlegen und so schon bei Eintreffen am

Brandort ohne Verzögerung arbeiten. Das Fahrzeug hat Allradantrieb.

Die Neuanschaffung des Löschgruppenfahrzeuges in Pfalzdorf ist

nicht die einzige Feuerwehr-Investition der Stadt Goch in diesem

Jahr. Für den Sommer ist die Einweihung des Gerätehaus-Anbaues in

Hommersum geplant. Hier entstehen derzeit Stellplätze für zwei

Einsatzfahrzeuge. In die Feuerwehr-Standorte Pfalzdorf und Hommersum

investiert die Stadt Goch somit fast eine halbe Million Euro. „Wenn

wir in unsere Feuerwehr investieren, investieren wir in die

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Es ist wichtig,

dass die Feuerwehr gut ausgestattet ist, damit sie ihre oftmals

gefährlichen Arbeit effektiv ausüben kann“, so Bürgermeister Ulrich

Knickrehm.

