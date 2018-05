LPI-SLF: 49-Jähriger handelt sich nach Tritten gegen eigenen Hund weitere Anzeigen ein

Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) – Ein Pärchen

wollte am Donnerstagnachmittag einen 49-jährigen Mann davon abhalten,

weiter seinen Hund zu misshandeln. Sie hatten im Bereich der

Mühlgasse den Mann gesehen, der seinen Schäferhund geschlagen und

getreten haben soll und riefen ihm zu, das zu unterlassen. Daraufhin

soll der Mann auf das Pärchen zugekommen und die 40-jährige Frau

attackiert haben, so dass sie verletzt wurde. Durch Gegenwehr konnte

sich die Frau befreien. Zwei Zeugen, die den Vorfall mitbekommen

hatten, kamen hinzu, um der Frau zu helfen. Daraufhin ergriff der

Täter die Flucht. Den Zeugen gelang es aber noch, ein Foto von dem

Täter zu machen. Die alarmierten Polizisten konnten den gesuchten

Mann dann an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Dort stellten die

Polizisten zudem erlaubnispflichtige Munition und einen

Schießkugelschreiber und geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel

sicher. Gegen den Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und

im Krankenhaus durchgeführt. Gegenüber den Polizisten und dem

medizinischen Personal verhielt er sich sehr aggressiv und leistete

Widerstand. Um weitere Straftaten zu unterbinden wurde der Mann

vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere

Anzeigen erstattet.

