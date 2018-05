POL-WES: Hamminkeln – 72-Jährige verletzte sich schwer

Hamminkeln (ots) – Eine 72-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit

einem Pedelec am Mittwoch gegen 12.00 Uhr den Radweg der Straße Zum

Weißenstein in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Einmündung

Blumenkamper Straße / Zum Weißenstein stürzte sie aus bislang

unbekannten Gründen mit dem Pedelec zu Boden.

Sie verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungswagen sie in

ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

