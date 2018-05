POL-ME: Mutmaßlicher Betrüger mit Lichtbildern gesucht! – Dortmund / Mettmann – 1805048

Mettmann (ots) –

Mit Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung des AG Dortmund fahndet

die Polizei in Dortmund aktuell mit einer eigenen Pressemitteilung /

ots (als PDF in Anlage) nach einem mutmaßlichen Betrüger, der mit

falscher Identität Geldabhebungen an Geldautomaten durchführte. Da

eine der Transaktionen auch in der Kreisstadt Mettmann stattfand,

geben wird die Meldung auch an unsere örtlichen Medien weiter mit der

Bitte um Veröffentlichung. Anfragen zum Sachverhalt sind

ausschließlich an die sachbearbeitende Polizei in Dortmund zu

richten.

„Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0681

Die Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem mutmaßlichen

Betrüger. Der Mann steht im Verdacht, Anfang Mai dieses Jahres in

mehreren Fällen Bargeld von einem fremden Konto abgehoben zu haben.

Eine Überwachungskamera filmte den Tatverdächtigen am 2. Mai in

einer Bankfiliale in Dortmund-Brackel. Noch am gleichen Tag

wiederholte sich der Vorgang in einer Filiale in der Dortmunder

Innenstadt. Nur zwei Tage später wurden erneut hohe Bargeldbeträge

durch den mutmaßlichen Täter abgehoben – dieses Mal in Bankfilialen

in Solingen und Mettmann.

Die Polizei fragt nun:

– Kennen Sie diesen Mann?

– Können Sie Angaben zur Identität oder dessen Aufenthaltsort

machen?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei

unter der Rufnummer 0231-132-7441.“

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.