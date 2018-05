POL-LIP: Schlangen. Audi erwischt und nicht gemeldet.

Lippe (ots) – In der Badstraße ist am Donnerstagnachmittag ein

schwarzer Audi des Typs A4 durch ein dunkles Fahrzeug beschädigt

worden. Der Wagen stand in einer der Parktaschen in der Nähe des

Sportplatzes, etwa in Höhe der Hausnummern 13 und 13a, als er gegen

15.30 Uhr von einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug berührt wurde.

Anschließend verschwand das dunkle Verursacherfahrzeug in Richtung

„Am Tiwitt“. In dem Auto, das von einer Frau gelenkt wurde, saßen

mehrere Personen. Weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall

nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

