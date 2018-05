POL-LIP: Detmold. Täter festgenommen.

Lippe (ots) – Am Donnerstagmorgen ist einer 55-Jährigen auf der

Exterstraße ihr Rucksack von einem Mann geraubt worden. Das Opfer war

gegen 02.00 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, als der Täter von hinten

angerannt kam und ihr etwa in Höhe der Einmündung Grabenstraße den

Rucksack vom Rücken riss. Die Radlerin stürzte daraufhin und

verletzte sich. Der Täter lief mit seiner Beute durch die

Grabenstraße in Richtung Schülerstraße weg. Aufgrund der guten

Personenbeschreibung konnte er wenige Minuten nach der Tat im

Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung aufgespürt und

festgenommen werden. Im Anschluss verriet er dann, wo man die Beute

finden könne. Es handelt sich bei ihm um einen bereits polizeilich

bekannten 28-Jährigen, der in Detmold aufhältig ist. Noch am

Himmelfahrtstag ist er dem Haftrichter vorgeführt worden und musste

anschließend den Gang in die Untersuchungshaft antreten. Die

55-Jährige will selbstständig einen Arzt aufsuchen.

