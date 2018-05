POL-LIP: Detmold. Ford Eco-Sport beschädigt.

Lippe (ots) – In der Kissinger Straße ist am Mittwochmittag ein

schwarzer Ford durch einen Opel Corsa beschädigt worden. Die Fahrerin

verschwand anschließend, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Zeugen

beobachteten wie der Opel gegen 11.30 Uhr von einer Frau in Richtung

Bachstraße gesteuert wurde. An einer Engstelle kollidierte sie im

Vorbeifahren mit dem geparkten Ford und beschleunigte danach weiter

in Richtung Bachstraße. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa

4.000 Euro. Der dunkle Opel Corsa müsste korrespondierende Schäden

vorne rechts aufweisen. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet nun

weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die etwas zur

Herkunft des Opels bzw. zur Fahrerin sagen können, sich unter 05231 /

6090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Lippe | Publiziert durch presseportal.de.