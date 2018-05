POL-VDMZ: A 63, Schwerer Unfall bei Biebelnheim, 33-jährige verstorben

Heidesheim (ots) – Donnerstag, 10.05.2018, 20:27 Uhr

Eine 33-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag, nach einem

schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A 63 in Höhe der

Anschlussstelle Biebelnheim verstorben.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache, fährt ein 25-jähriger aus

der Nähe von Alzey mit seinem Audi auf einen vorausfahrenden

Mitsubishi aus Hessen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit werden

beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. In dem Mitsubishi befinden sich

insgesamt vier Personen, darunter ein Kleinkind im Alter von vier

Jahren und drei Frauen. Alle beteiligten Personen werden dabei

verletzt. Die 33-jährige Frau aus Hessen erleidet erhebliche

Verletzungen und wird mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik

nach Mainz geflogen. Dort erliegt sie ihren schweren Verletzungen.

Alle weiteren Personen, auch der Unfallverursacher erleiden weniger

schwere Verletzungen und werden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Angehörigen der Verstorbenen sind noch in der Nacht informiert

worden. Bei dem Unfallfahrer ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

eine Blutentnahme durchgeführt worden. Ein Sachverständiger ist mit

der Begutachtung der Unfallstelle beauftragt worden. Hierzu blieb die

Autobahn in Richtung Mainz bis ca. 04:00 Uhr voll gesperrt. Der

Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Alzey umgeleitet. Die

Unfallfahrzeuge sind sichergestellt. Die Ermittlungen zur

Unfallursache werden durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim in

enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz geführt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz

PAST Heidesheim

Telefon: 06132-950-201

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Verkehrsdirektion Mainz | Publiziert durch presseportal.de.