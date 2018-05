FW-HH: Unwetter „Ursula“ flutet den Hamburger Osten

Hamburg (ots) – Das Unwetter Ursula hat am gestrigen Nachmittag

über dem Großraum Bergedorf innerhalb kurzer Zeit 50 l Wasser pro

Quadratmeter entladen. Wie berichtet führte das Unwetter zu

zahlreichen Überflutungen und Schäden an Straßen und Gebäuden. Für

ein Wohngebäude am Dünenweg ist vom Statiker ein Betretungsverbot

wegen Einsturzgefahr ausgesprochen worden. Die Bewohner wurden vom

Bezirksamt Bergedorf untergebracht. Die Lenzarbeiten im BG Klinikum

Boberg wurden seitens der Feuerwehr gegen 23.00 Uhr beendet. Der

Betrieb des Krankenhauses konnte weiter laufen. Die Maßnahmen im

Einsatzgebiet waren so zahlreich und vielfältig, dass auf weitere

Einzelmaßnahmen nicht eingegangen wird. Insgesamt mussten 1171

Einsatzstellen abgearbeitet werden. Eingesetzt waren mehr als 1200

Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, THW und DLRG.

Die Einsatzlage hat sich in den Morgenstunden beruhigt. Es sind nur

noch wenige Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

