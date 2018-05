POL-PDMT: Diebstahl aus Straßenbaustelle

Bremberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,

09.05.2018, entwendeten Diebe Baumaterial von der Baustelle an der L

323 zwischen Bremberg und der L 322. Es enstand ein Schaden in

vierstelliger Höhe. Zum Abtransport musste ein größeres Fahrzeug bzw.

Lkw benutzt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei

Diez, tel. 06432 601-0.

