POL-VIE: Einbruch in Gesamtschule

Nettetal-Breyell (ots) – Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr wurde die

Polizei über einen Einbruch in die Gesamtschule in Nettetal-Breyell

auf der Von-Waldois-Straße informiert. Bereits gegen 15.41 Uhr löste

die Alarmanlage aus, so dass es sich hierbei um die Tatzeit handeln

dürfte. Die unbekannten Täter öffneten eine Kelleraußentüre auf

bislang unbekannte Weise und drangen in die Schule ein. Es wurden

diverse Türen aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit

noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (610)

