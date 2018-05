POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom Donnerstag, 10.05.2018 ++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer ++

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) – Nachtrag zur Pressemitteilung

vom Donnerstag, 10.05.2018 Rhauderfehn – Verkehrsunfall mit

lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Rhauderfehn – Am Donnerstag, dem 10.05.2018, ereignete sich gegen

19:30 Uhr auf der Straße Rajen ein Verkehrsunfall mit einem

lebensgefährlich verletzten Kradfahrer. Ein 29-jähriger Rhauderfehner

befuhr mit einem Krad der Marke Yamaha die Straße Rajen von

Westoverledingen kommend in Richtung Westrhauderfehn in Höhe der

Hausnummer 127 überholte der Kradfahrer mit überhöhter

Geschwindigkeit ein vor ihm fahrenden Pkw und verlor nach dem

Überholvorgang beim Wiedereinscheren die Kontrolle über das Krad. Bei

dem folgenden Sturz erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche

Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine

Oldenburger Klinik geflogen werden. Der Kradfahrer stand unter

Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des

Weiteren war das Krad nicht ordnungsgemäß zugelassen. Es wurden

entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

