POL-KA: (PF) Pforzheim – Vermisster 41-Jähriger aufgefunden

Pforzheim (ots) – Der seit Dienstagnachmittag vermißte 41 Jahre

alte Dietmar Ossmann konnte am Donnerstagabend im Bereich des

Kanzlerwaldes in Pforzheim aufgefunden werden. Nach Hinweisen von

verschiedenen Spaziergängern wurde die Suche am Donnerstag morgen

mit Unterstützung zahlreicher Suchhunde des DRKs wieder aufgenommen

und den ganzen Tag über fortgesetzt. Letztendlich gelang es den

Suchkräften am späten Abend, den Vermißten im Kanzlerwald in

angeschlagenem aber stabilen Zustand in Obhut zu nehmen und einer

ärztlichen Behandlung zuzuführen.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

