FW Sankt Augustin: Brand von Gartenhaus greift auch Nachbargartenhaus über

Sankt Augustin (ots) –

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises

alarmierte die Löschgruppe Hangelar der Freiwilligen Feuerwehr Sankt

Augustin um 19:22 Uhr am Abend von Christi Himmelfahrt zunächst zu

einer unklaren Rauchentwicklung in der Mozartstraße in Hangelar.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Gartenhaus in

einem Garten eines Einfamilienhauses. Das Feuer war bereits auf das

Gartenhaus des Nachbargrundstückes und einen dort befindlichen Stapel

Kaminholz sowie auf einige Bäume übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Zudem wurde

per Alarmstufenerhöhung auf Brand 2 der Löschzug Mülldorf hinzu

alarmiert. Das Feuer wurde mittels drei Trupps unter Atemschutz mit

jeweils einem C-Rohr abgelöscht. Aus einem Gartenhaus wurde eine

Gasflasche geborgen. Die Maßnahmen zeigten schnell Wirkung. Das Feuer

war schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung wurde verhindert.

Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Pressesprecher

Sascha Lienesch

Mobil: 0178 / 286 78 79

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sankt-augustin.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin | Publiziert durch presseportal.de.