POL-PPWP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmorgen zwischen 08:45Uhr und

09:30Uhr ereignete sich in der Pariserstraße Ecke Bahnheim in der

Nähe des Lauterer Wirtshaus ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein

Unbekannter aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen einen

dort geparkten LKW und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte

sich dieser von der Unfallstelle. Am beschädigten LKW konnten

silberne Lackanhaftungen festgestellt werden. Ebenso konnten

Scherben, vermutlich von einer roten hinteren Bremsleuchte

aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem

Fahrzeug des Unfallverursachers machen können, werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 0631 – 369 2250 mit der Polizei in Verbindung

zu setzen.

