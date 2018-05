POL-HX: Ruhiger Vatertag im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots) – Im gesamten Kreis Höxter haben sich die

„Väter“ an ihrem Feiertag gut benommen, bis 21:00 Uhr wurden der

Polizei keine alkoholbedingten Ausschreitungen gemeldet.

Im Rahmen der „Heaven can wait“ Veranstaltung in Beverungen mit

mehreren Bühnen im Aussen- und Innenbereich wurden bis 21 Uhr ca.

1200 Besucher gezählt. 2 Personen mussten leider in das Gewahrsam der

Polizei verbracht werden, da sie im angetrunkenen Zustand das Gelände

nach mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollten und einer

gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten handgreiflich wurde.

Me.

