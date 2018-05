POL-COE: Dülmen – Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) – Am Donnerstag, 10.05.2018, gegen 19.15 Uhr,

befuhr ein sogenannter „Pickup“ die Heinrich-Leggewie-Straße in

Dülmen in Fahrtrichtung Dernekamp. Zwei Personen standen dabei hinten

auf der Ladefläche des Fahrzeuges. In einer Rechtskurve stürzte eine

der Personen, ein 55 Jahre alter Mann aus Dülmen, von der Ladefläche

des Kfz und verletzte sich schwer. Nachdem der „Pickup“ zunächst

angehalten hatte, setzte dieser kurz darauf seine Fahrt fort. Der

verletzte Dülmener blieb auf der Fahrbahn liegen. Zeugen

verständigten den Rettungsdienst. Der Dülmener wurde in ein

Krankenhaus verbracht. Der flüchtige Pickup wurde als entweder

rot/silber oder braun beschrieben. Unfallzeugen werden gebeten, sich

unter Tel. 02541-140 mit der Polizei in Coesfeld in Verbindung zu

setzen.

