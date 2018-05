POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Essen – 23-Jähriger nach mutmaßlichen Sexualdelikt und Verdacht des vers. Tötungsdelikts in U-Haft

Essen (ots) – 45309 E-Schonnebeck: Ein Essener Krankenhaus

informierte Mittwochabend die Polizei Essen über ein schwer

verletztes jugendliches Mädchen. Dort wurde zudem festgestellt, dass

bei der Tatausführung kurzzeitig Lebensgefahr für das Mädchen

bestanden haben soll. Noch in der Nacht richtete die Polizei eine

Mordkommission unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Hans-Uwe

Hatschek ein. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hielten sich die

beiden in einem Wald im Essener Norden auf. In einer dortigen Hütte

soll zu dem mutmaßlich Sexualdelikt gekommen sein, in dessen Verlauf

es zu den vorgenannten lebensgefährliche Verletzungen gekommen seien

soll. Der 23-Jährige konnte festgenommen und heute vernommen werden.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter heute

Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

