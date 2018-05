POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Feuerwehreinsatz im Krankenhaus

Ludwigsburg (ots) – Eine festgestellte Rauchentwicklung im

Krankenhaus auf der Dialysestation führte am Donnerstagnachmittag

gegen 16.45 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr. Diese rückte mit zehn

Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften an. Wie es sich vor Ort

herausstellte, war es über einem Lüftungsraum im Bereich der

Dialysestation zu einem Dehnfugenbrand gekommen. Durch das Abbauen

einer Wand konnte die Feuerwehr die Stelle lokalisieren und die

Rauchentwicklung stoppen. Während des Einsatzes wurden zehn Personen,

die sich im näheren Bereich der Station aufhielten, abgeholt bzw.

intern vorübergehend verlegt. Ermittlungen zur Ursache dauern an. Es

kamen keine Personen zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens steht noch

nicht fest. Die Einsatzmaßnahmen waren um 18.30 Uhr beendet.

