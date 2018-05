POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Person bei Unfall leicht verletzt

Ilvesheim (ots) – Eigentlich alles richtig machen wollte ein 19

jähriger Mann am 10.05.2018 gegen 18:00 Uhr auf der Brückenstraße

zwischen Seckenheim und Ilvesheim. Der junge Mann fuhr mit seinem Pkw

von Seckenheim nach Ilvesheim über die Brücke, als er einen mit

Sondersignal fahrend Rettungswagen bemerkte, der sich von hinten

näherte. Kurz nach der Brücke wollte er nach rechts ausweichen, um

dem Rettungswagen Platz zu machen. Dabei stieß er aber gegen den

Bordstein am rechten Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle über sein

Fahrzeug. In der Folge fuhr das Fahrzeug ca. 3 Meter die dortige

Böschung hinunter und stieß am Ende gegen einen dort geparkten

Lkw-Anhänger. Der junge Mann wurde dabei zum Glück nur leicht

verletzt (Prellungen). Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von

ca. 15.000 Euro.

