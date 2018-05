POL-BI: Unfallserie auf regennasser Fahrbahn auf der BAB A 2 im Bereich zwischen Oelde und Herzebrock-Clarholz – mehrere Verletzte, hoher Sachschaden

Bielefeld (ots) – Am 10.05.2018 ereigneten sich im Laufe des

Nachmittags auf der BAB A 2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den

Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz in Höhe des

Rastplatzes „Am Berge“ 3 Verkehrsunfälle, bei denen nach aktuellem

Stand insgesamt 15 Personen verletzt wurden und 8 Fahrzeuge beteiligt

waren.

Nachdem gegen 12:36 Uhr ein 62-jähriger Alfa-Fahrer aus Kempen auf

regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW verlor,

kollidierte er mit einem neben ihm fahrenden Wohnmobil. Beide

Fahrzeuge blockierten unfallbeschädigt die Fahrbahn. Der britische

Fahrer des Wohnmobils, sowie der Alfa-Fahrer blieben unverletzt.

In dem durch diesen Verkehrsunfall entstandenen Stau ereignete

sich unmittelbar darauf gegen 12:38 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall

bei dem insgesamt 11 Personen leicht verletzt wurden. Eine

76-jährige Dortmunderin erkannte das Stauende zu spät und schob drei

bereits stehende PKW aufeinander. Die vier Fahrzeuge wurden zum Teil

erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An der

Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr des

Kreises Gütersloh im Einsatz. Durch diese wurden die Verletzten in

Gütersloher Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme

und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover auf

dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen

14:50 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett frei gegeben werden. Es

bildete sich ein Rückstau von bis zu 4 km Länge.

Noch bevor sich dieser Rückstau auflösen konnte, kam es am

Stauende gegen 14:58 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Trotz

aufgestellter Stauwarn-Schilder übersah ein 30-jähriger VW

Passat-Fahrer aus Dortmund die Verkehrssituation und kollidierte am

Stauende mit einem 32-jährigen Lexus-Fahrer aus Minden. Hierbei

wurden 4 weitere Personen verletzt. Der Lexusfahrer wurde leicht- und

sein 27-jähriger Beifahrer schwer verletzt, Fahrer und Beifahrer des

VW Passat wurden leicht verletzt.

Die Sachschadenssumme der drei Verkehrsunfälle beziffert die

Polizei mit 80.000 Euro.

Im Rahmen der drei Unfallaufnahmen viel positiv auf, dass von

allen Verkehrsteilnehmern vorbildlich eine Rettungsgasse gebildet

wurde, um die vielen Rettungskräfte und Abschleppfahrzeuge

durchzulassen. Bis auf eine Ausnahme. Ein uneinsichtiger 38-jähriger

Audi-Fahrer aus Soest nutzte die Rettungsgasse und fuhr hinter einem

Abschleppwagen an allen im Stau stehenden Fahrzeugen vorbei. Der

Fahrer konnte unmittelbar an der Unfallstelle angehalten werden.

Seine Personalien wurde festgestellt und ein

Ordnungswidrighkeitenverfahren wurde eingeleitet. Während der

Kontrolle des Audi-Fahrers durch die Polizei klatschten die anderen

Verkehrsteilnehmer laut Beifall.

