POL-DA: Zeugenaufruf nach Unfall am Autobahnkreuz Viernheim

BAB A6, Gemarkung Viernheim (ots) – Am Mittwoch, 09. Mai 2018,

ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf der A 6 zwischen dem AK Viernheim

und dem AD Viernheim in nördlicher Fahrtrichtung ein Verkehrsunfall,

bei dem die Polizei nach Zeugen sucht. Insgesamt drei Fahrzeuge

befuhren die dortigen drei Fahrspuren nebeneinander, als das ganz

rechts fahrende auf die mittlere Spur wechselte. Um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein 66-jähriger Mann aus dem

Landkreis Mayen-Koblenz mit seinem silbernen VW Touran auf die dritte

Spur ausweichen, wo er mit dem dort fahrenden schwarzen Audi A6 Avant

eines 69-jährigen Karlsruhers zusammenstieß. Das erstgenannte

Fahrzeug fuhr anschließend weiter. Zu diesem Fahrzeug werden Hinweise

von Zeugen gesucht. Es soll sich um ein dunkles bzw. schwarzes

Fahrzeug mit kastenförmigem Aufbau handeln. Eventuell könnte es ein

Mercedes sein. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter

der Telefonnummer 06151/87560 in Verbindung zu setzen.

Kredel, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 – 969 2400; PvD -3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.