POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.5.2018 Bereich Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel

Salzgitter (ots) – Pressemitteilung anlässlich des heutigen

Vatertages Auf Grund des heutigen eher kühleren Wetters spricht die

Polizei von einem deutlich ruhigen Einsatzverlauf im Vergleich zu den

letzten Jahren. Die Polizei in Salzgitter nahm 5 Personen nach dem

Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz vorübergehend in Gewahrsam bzw

in Obhut. Ein Minderjähriger alkoholisierter Jugendlicher wurde den

Eltern übergeben, 4 Männer kamen einem durch die Polizei

ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und wurden deshalb in

Gewahrsam genommen. Die Polizei beklagt jedoch auch zwei

Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten und eine Sachbeschädigung an

einem Funkstreifenwagen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Salzgitter | Publiziert durch presseportal.de.