POL-OG: Bühl – Trunkenheitsfahrt endet auf Rasthof

Bühl (ots) – Am Vatertagsmittag, gegen 16:40 Uhr, meldete ein

aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Audi-Fahrer, der

sichtlich „unsicher“ unterwegs sei. Dieser befuhr die L 85 von

Bühlertal kommend in westliche Richtung. Hierbei fuhr er in

deutlichen Schlangenlinien und kam mehrfach von der Fahrbahn ab. In

Höhe Bühl-Vimbuch hielt der rechte Vorderreifen dieser Fahrweise

nicht mehr stand und platzte. Dessen unbeeindruckt setzte der Fahrer

seine Fahrt fort und fuhr auf die BAB 5 Richtung Karlsruhe. Auf dem

Rasthof Bühl konnte der Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Die

Kontrolle hatte zum Ergebnis, dass er stark alkoholisiert war.

Weitere Ermittlungen folgen.

