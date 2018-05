POL-AC: Der Karlspreis 2018 aus Sicht der Aachener Polizei – Tag zwei des Großeinsatzes – die Veranstaltungen zur Verleihung des Karlspreises verliefen friedlich und störungsfrei

Aachen (ots) – Der heutige Großeinsatz zur Verleihung des

internationalen Karlspreises zu Aachen sowie das anschließende

Rahmenprogramm verliefen aus Sicht der Aachener Polizei insgesamt

störungsfrei. Auf und um den Markt und das Rathaus herum fanden

insgesamt sieben friedliche Versammlungen, Proteste und

Demonstrationen statt. Die teils lautstark vorgetragenen Proteste

verliefen alle im rechtlichen Rahmen. Ein 40- jähriger Aachener, der

bereits im Vorfeld in den Sozialen Medien Störungen angekündigt

hatte, widersetzte sich während der Feierlichkeiten gegen ein zuvor

gegen ihn ausgesprochenes Bereichsbetretungsverbot. Deshalb nahmen

ihn die Polizeibeamten in der Nähe des Doms in Gewahrsam. Mit ihren

Motorrädern und Einsatzfahrzeugen begleiteten die eingesetzten

Beamten während des Karlspreises eine Vielzahl von Kolonnen

schutzwürdiger Personen. Im gesamten Einsatz wurde die Aachener

Polizei tatkräftig von 16 auswärtigen Polizeibehörden aus NRW, von

Polizeibehörden aus Rheinland-Pfalz und aus dem benachbarten Belgien

und den Niederlanden sowie von der Bundespolizei unterstützt. Der

Polizeipräsident Herr Weinspach zeigte sich sehr zufrieden mit dem

Einsatz: “ Die Polizei Aachen und die Kolleginnen und Kollegen aus

den anderen Polizeibehörden haben im engen Schulterschluss mit der

Stadt Aachen dazu beigetragen, dass sich Alle beim Karlpreis sicher

fühlen konnten. Ich bedanke mich für die professionelle Arbeit in

diesem besonderen Einsatz.“ Ebenso positiv fiel das Fazit des

Polizeiführers Herrn Lennartz aus: „Neben dem Schutz der

Veranstaltung bestand die besondere polizeiliche Herausforderung

darin, die Sicherheit der zahlreich erschienen Gäste, darunter

hochrangige Politiker aus dem In- und Ausland, über 2 Tage zu

gewährleisten. Nach umfangreichen Vorbereitungen der Polizei Aachen

und dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Aachen ist es uns

gelungen, den Einsatz ohne nennenswerte Störungen zu beenden.“ Ein

ebenso großer Dank gebührt den Bürgerinnen und Bürgern,

Anwohnern/-Innen und Besucher/- Innen, die an beiden Tagen aufgrund

der diesjährigen sehr umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vermehrte

Einschränkungen in Kauf nehmen mussten. Für das entgegengebrachte

Verständnis bedankt sich die Aachener Polizei bei allen herzlich.

(pw)

