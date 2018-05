FW-HH: Schweres Unwetter im Osten Hamburgs

Hamburg (ots) – 10.05.2018, ab 15.00 Uhr

Ein schweres Gewitter ist am Nachmittag im Osten Hamburgs

niedergegangen. In der Zeit von 15.oo – 17.oo Uhr wurden von der

Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg 460 Unwettereinsatze

disponiert. Dabei waren Personen in Ihren Fahrzeugen eingeschlossen,

Wasser lief in Häuser und bedrohte die Bewohner. Alle Personen

konnten rechtzeitig gerettet werden. Verletzte sind nicht zu

beklagen. Herausragende Einsatzstellen: -Leuschnerstraße, Auf der

Bojewiese, Heckkatenweg, Kurt A. Körber Chaussee: Jeweils Personen in

Wohnung von Wasser eingeschlossen – alle gerettet ohne

Personenschaden -Keller unter Wasser im BGH Klinikum Hamburg;

Lenzarbeiten dauern an -Unterspülung eines Parkplatzes mit

angrenzendem Wohnhaus im Dünenweg -Sperrung B 5 wegen Überflutung

-Wilhelmine Hundert Weg: Schwimmen Chlorkanister auf Wasserfläche,

Bergung wird vorbereitet. Eingesetzt sind neben diversen Kräften der

Berufsfeuerwehr über 40 Freiwillige Feuerwehren mit mehreren 100

Einsatzkräften. Derzeitig ist noch keine Entspannung der Einsatzlage

zu erkennen.

