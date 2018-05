POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Löhne, Lübbecker Straße / In der Pfarre (ots) – Bro. Am

10.05.2018, um 15:20 Uhr, ereignete sich in Löhne, Lübbecker Straße /

In der Pfarre, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 72jährige

Löhnerin befuhr mit einem PKW VW die Lübbecker Straße stadtauswärts

und wollte nach links in die Straße „In der Pfarre“ abbiegen. Beim

Abbiegevorgang beachtete sie nicht ein ihr auf der Lübbecker Straße

entgegenkommendes Krad Kawasaki, mit dem ein 27jähriger Löhner in

Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem

der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach einem Notarzteinsatz wurde

der Kradfahrer mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus

gefahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden in

Höhe von je 3000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die

Lübbecker Str. für 90 Minuten zum Teil voll gesperrt.

