POL-TUT: (Dietingen) Opel-Fahrer schlafend auf Standstreifen der Autobahn angetroffen

Dietingen (ots) – Der Fahrer eins Opel Zafira wurde am

Donnerstagmorgen, gegen 03.10 Uhr, von einer Streife der

Autobahnpolizei etwas unsanft aus dem Schlaf gerissen. Der 25-Jährige

hatte sich den Strandstreifen der Autobahn 81, zwischen Rottweil und

Oberndorf als Parkplatz ausgesucht. Mit laufendem Motor,

eingeschaltetem Licht sowie Warnblinkanlage fanden die Beamten das

Fahrzeug vor. Der 25-Jährige selbst schlief hinterm Lenkrad. Er gab

an seit mindestens drei Stunden so zu stehen. Dabei habe ihn offenbar

die Müdigkeit übermannt, so dass er eingeschlafen sei. Am Fahrzeug

waren die beiden linken Reifen luftleer, die Felgen beschädigt sowie

die Radaufhängung vorne links defekt. Offenbar muss der Mann unweit

seines Standortes von der Fahrbahn abgekommen sein. Die Unfallstelle

konnte bislang jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Den

Führerschein durfte der alkoholisierte Beschuldigte an Ort und Stelle

an die Beamten abgeben. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr.

