POL-SU: Radfahrer stürzt und wird verletzt

Troisdorf-Spich (ots) – Am heutigen Tag um 15:22 Uhr wurde der

Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer in

Troisdorf-Spich, Mauspfad / Belgische Allee gemeldet. Aufgrund der

ersten Angaben mussten wir von einem schwerverletzten Radfahrer

ausgehen, sodass neben den Streifenwagen auch ein Rettungswagen und

ein Notarzt entsandt wurden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen

befuhren 5 Radfahrer den Mauspfad in Richtung Porz-Lind.

Offensichtlich aus Unachtsamkeit fuhr der 54jährige UB 01 aus

Leverkusen dem vorausfahrenden Radfahrer auf und kam dadurch selbst

zu Fall. Hierbei verletzte er sich, obwohl er einen Fahrradhelm trug.

Er wurde nach Erstversorgung vor Ort, durch den Rettungsdienst, einem

nahegelegenen KH zugeführt. Es kam nicht zu Sachschäden. Die

restlichen Radfahrer der Gruppe konnten ihre Fahrt wie geplant

fortsetzen. (DS)

