POL-COE: Dülmen – Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) – Am Donnerstag, 10.05.18, zwischen 13.50 Uhr und

14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen

schwarzen Mercedes Viano, der in Dülmen-Hausdülmen, Sandstraße, zum

Parken abgestellt war und entfernte sich, ohne sich um den

angerichteten Sachschaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten,

sich mit der Polizei Coesfeld unter 02541-140 in Verbindung zu

setzen.

