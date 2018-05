POL-TUT: (Tuttlingen) Snack Automat im Bahnhof aufgebrochen – 12- und 14-Jähriger erwischt

Tuttlingen (ots) – Ein 12- sowie ein 14-Jähriger werden dringend

verdächtigt am Donnerstagmorgen, gegen 04.55 Uhr, im Bahnhof, auf

Gleis 2, einen Snack-Automaten aufgebrochen zu haben. Eine Streife

des Reviers konnten die beiden Burschen festnehmen. Als die Beamten

in ihrer Nähe eine Jacke entdeckten, gefüllt mit Süßigkeiten und

Getränken, waren die zwei um eine Ausrede nicht verlegen. Andere

Jugendlichen hätten ihnen die Jacke gegeben und seien anschließend

mit Fahrrädern weggefahren, so die beiden. Die Erziehungsberechtigen

der Jungs wurden umgehend unterrichtet. Die weitere Bearbeitung des

Vorgangs erfolgt zuständigkeitshalber durch die Bundespolizei, da

sich die Tat auf Bahngelände ereignete.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.