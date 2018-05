POL-TUT: (Burladingen) Filmreife Szene a la James Bond – VW Polo flog circa 40 Meter durch die Luft – Fahrer leichte verletzt

Burladingen (ots) – Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am

Donnerstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, auf der Bundesstraße 32. Ein

alkoholisierter 33-jähriger Polo-Fahrer fuhr von Hausen im Killertal

in Richtung Starzeln. Kurz vor dem Ortseingang Starzeln fuhr der

33-Jährige in einem beginnenden Baustellenbereich mit unverminderter

Geschwindigkeit weiter, dabei erkannte einen auf der Fahrbahn

liegenden Schotterhaufen zu spät. Nach Zeugenaussagen schanzte der

Polo über das Hindernis, hob ab und flog in einigen Metern Höhe über

zwei weitere Schotteranhäufungen. Erst nach circa 40 Meter hatte der

Polo wieder Bodenkontakt. Während der Pkw arg in Mitleidenschaft

gezogen wurde, an ihm entstand Totalschaden in Höhe von circa 25.000

Euro, erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde

der Beschuldigte ins Krankenhaus gebracht. Trotz des filmreifen

Szenarios durfte der 33-Jähgrige seinen Führerschein bei den Beamten

abgeben. Außerdem wird er wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

angezeigt.

