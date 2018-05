POL-HF: Auffahrunfall zwischen PKW und Bus mit vier Leichtverletzten

Herford, Berliner Straße (ots) – Bro. Am 09.05.2018, um 11:00 Uhr,

kam es in Herford auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit

vier leichtverletzten Insassen eines Busses. Ein 82jähriger Herforder

befuhr mit einem PKW Daimler Benz die Berliner Straße in Richtung

Salzufler Straße. Verkehrsbeding musste er seinem PKW abbremsen. Dies

übersah ein 62jähriger Detmolder, der mit einem Kraftomnibus hinter

dem Daimler Benz in gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß

zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden vier Insassen in dem Bus

leicht verletzt. Eine 18jährige Herforderin wurde zur ambulanten

Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus

gefahren. Drei weitere Herforderinnen, im Alter von 28, 54 und 85

Jahren, wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie werden sich

gegebenenfalls selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Bus

entstand ca. 8000 Euro Sachschaden und am PKW ca. 5000 Euro. Für die

Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der Berliner

Straße im Bereich der Unfallstelle für 50 Minuten gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Einsatzleitstelle

Telefon: 05221 888 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Herford | Publiziert durch presseportal.de.