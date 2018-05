POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht eines roten Fahrzeuges

Diez (ots) – In der Zeit vom 09.05.2018, 07:20 Uhr – 11:30 Uhr,

kam es in der Brandenburger Straße in Diez zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Das unfallverursachende

Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten

Fahrzeug konnten rote Lackabriebspuren festgestellt werden. Zeugen

wenden sich bitte an die PI Diez, 06432/6010.

