POL-PDMT: Beschädigung einer Birke „Betula pendula“ im Generationen Park „Wirt“

Diez (ots) – In der Zeit von 08. Mai 2018 im Zeitraum zwischen

08:00 Uhr und 20:24 Uhr wurde von UT die Birke „Betula pendula“ im

Generationenpark „Wirt“ beschädigt. Es ist ein Schaden von ca. 2500

Euro entstanden. Die Rinde des Baumes wurde in Brusthöhe geschält.

Das bedeutet, dass die Rinde mit dem Bast entfernt wurde, was zur

Folge hat, dass der Saftstrom unterbricht und der Baum eingeht.

Zeugen melden sich bitte an die Polizeidienststelle Diez 06432/6010

oder jede andere Polizeidienststelle.

