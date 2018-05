POL-GS: Unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Goslar (ots) – Braunlage / B4. Am Mittwoch, den 09.05.2018 wurde

in den frühen Abendstunden ein PKW mit GS-Kennzeichen auf dem

Parkplatz der stationären Blitzeranlage / Abzweig Oderteich einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden beim Fahrer und Beifahrer

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Entsprechend

durchgeführte Tests und ein Drogentest beim Fahrzeugführer verliefen

positiv auf Betäubungsmittel. Daraufhin wurde der Konsum und das

Mitführen von Betäubungsmitteln von beiden Personen eingeräumt.

Mitgeführte Betäubungsmittel wurden ausgehändigt und durch die

Polizei beschlagnahmt. Es wurde eine Blutprobe des Fahrzeugführers

auf dem PK in Bad Harzburg entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Polizei Braunlage hat

die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw-Führer muss nun mit einem

Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 4-Wochen Fahrverbot und 3 Punkte in

Flensburg rechnen.

