POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herford, Ortsieker Weg / Auf dem Dudel (ots) – Bro. Am 10.05.2018,

um 09:42 Uhr, ereignete sich in Herford Ortsieker Weg / Auf dem Dudel

ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 24jährige

Herforderin wartete verkehrsbedingt mit ihrem PKW Renault auf der

Straße „Auf dem Dudel“ vor der Einmündung Ortsieker Weg. Diesen PKW

übersah eine 39jährige Herforderin, die mit einem PKW Seat im

Einmündungsbereich vom Ortsieker Weg in eine Grundstückseinfahrt

abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem stehenden Fahrzeug.

Dabei wurde die Renaultfahrerin leicht verletzt. Sie kam mit einem

Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Herforder Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen von ca.

7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Einsatzleitstelle

Telefon: 05221 888 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Herford | Publiziert durch presseportal.de.