FW-OG: Starkregenfront beschäftigt Feuerwehr am Vatertag

Offenburg (ots) – Die Feuerwehr Offenburg war am Donnerstag gegen

06.55 Uhr zu mehreren Schadenfällen im Offenburger Stadtgebiet

alarmiert worden.

Nachdem ein Starkregengebiet mit teilweise über 60 Litern pro

Quadratmetern über die Ortenau gezogen war, forderten mehrere

Offenburger Bürger die Hilfe der Feuerwehr an. Bis gegen 13.00 Uhr

mussten die Einsatzkräfte an 19 Einsatzstellen in der Stadt tätig

werden und in Kellern und Aufzugsschächte eingedrungenes Regenwasser

beseitigen. Als „Hotspot“ angeforderter Hilfeleistungen

konkretisierte sich dabei der Offenburger Stadtteil Albersbösch. Aber

auch in der Innenstadt rückte die Feuerwehr mehr als vier Mal zum

Alarmstichwort „Wasserschaden“ aus. Dabei erkundeten Führungskräfte

zunächst die gemeldete Schadenlage, um den Bedarf zu ermitteln und

die erforderlichen Einsatzmittel zu steuern. Die Feuerwehr Offenburg

war bis zum Donnerstagmittag mit acht Fahrzeugen und 24

Einsatzkräften tätig. (SCH.)

