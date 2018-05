POL-PDKO: Lahnstein – Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Lahnstein (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen

00.15 Uhr, wurde in Lahnstein in der Sebastianusstraße ein PKW-Fahrer

durch eine Streife der Polizei Lahnstein kontrolliert. Dabei wurde

festgestellt, dass er Anzeichen von Drogenkonsum aufwies. Ein

durchgeführter Drogentest verlief positiv und bestätigte den Verdacht

des Betäubungsmittelkonsums. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt,

sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Strafverfahren. Weiterhin

besteht der Verdacht, dass der Autofahrer nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich dauern die

Ermittlungen an.

