POL-F: 180510 – 462 Frankfurt-Nordend: Abbiegeunfall

Frankfurt (ots) – (ka) Gestern Mittag kam es auf der Friedberger

Landstraße zu einem Unfall zwischen drei Autos, der glücklicherweise

glimpflich für alle Beteiligten ausging.

Gegen 11.50 Uhr war ein VW-Fahrer auf der Friedberger Landstraße

in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Gießener

Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 48-jährige

Fahrer möglicherweise die für ihn rote Ampel und krachte in einen

Ford Mondeo, der auf der Gegenspur der Friedberger Landstraße in

Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Ford Mondeo wurde durch den

Zusammenstoß in einen Opel Agila geschoben, welcher dadurch auf die

rechte Fahrzeugseite geschoben wurde. Alle drei Autos wurden stark

beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der VW-Fahrer und die 45-jährige Fordfahrerin trugen

glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen davon. Die 32-jährige

Opelfahrerin blieb unverletzt.

Die Unfallstelle musste aufgrund der Unfallaufnahme bis 12.30 Uhr

gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr wieder fließen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ist Gegenstand der

laufenden Ermittlungen.

