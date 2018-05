POL-BOR: Raesfeld – Navigationsgerät gestohlen

Raesfeld (ots) – Auf ein Navigationsgerät abgesehen hatten es

unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld. Zwischen

Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 05.55 Uhr, verschafften sie sich

auf unbekannte Weise Zugang zum Inneren eines Fahrzeugs, das an der

Brinkstraße abgestellt war. Damit nicht genug: Auch aus einem anderen

Fahrzeug des Besitzers hatten Unbekannte am Mittwoch ein

Navigationsgerät entwendet. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise

unter Tel. (02861) 9000.

