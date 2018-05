LPI-NDH: Unfälle im Eichsfeldkreis

Eichsfeld (ots) – Am 09.05.18 um 11:45 kam es in Heiligenstadt an

der Kreuzung Auf der Rinne/Brüder-Grimm-Straße zu einem Unfall, weil

der aus der Brüder-Grimm-Straße kommende Fahrer eines Pkw Peugeot das

Stopp Schild übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

In Kirchworbis kam es am 09.05.18 gleich zu zwei Unfällen mit

verletzten Radfahrern. Um 16:15 Uhr übersah der Fahrer eines Pkw

Suzuki beim rückwärts Ausparken den auf der Friedensstraße fahrenden

Radfahrer. Dieser kam durch den Anstoß zu Fall und verletzte sich

leicht am Knie. Um 17:45 Uhr kollidierte ein Radfahrer mit einem Pkw

Nissan, als dieser die Straße Neuer Weg befuhr, um an der Einmündung

zur Hauptstraße auf diese aufzubiegen. Auf Grund der dortigen

Bebauung sahen sich beide Verkehrsteilnehmer zu spät. Bei dem

Zusammenstoß stürtze der Radfahrer und verletzte sich leicht an der

Hand.

