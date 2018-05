POL-AC: Der Karlspreis 2018 aus Sicht der Aachener Polizei – Tag eins des über zwei Tage dauernden Großeinsatzes – Einsatzanlässe am Vortag: Ein verdächtiger Gegenstand, ein Randalierer und eine Spontandemo

Aachen (ots) – Der Internationale Karlspreis zu Aachen wird heute,

am 10. Mai 2018, an den französischen Staatspräsidenten Herrn S.E.

Emmanuel Macron verliehen. Die Feierlichkeiten begannen bereits am

Mittwoch, den 09. Mai 2018, mit einem Rahmenprogramm in der Aachener

Innenstadt. Am Abend nahm auch der diesjährige Preisträger daran

teil.

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sowie die

allgemeine Sicherheit zu gewährleisten, mussten unter anderem Straßen

gesperrt werden. Zahlreiche Polizeibeamte/- Innen waren in Uniform

aber auch in Zivil mit wachsamen Augen im Einsatz und kontrollierten

verdächtige Personen und Gegenstände. Gegen 17 Uhr gab es im Bereich

des Domhofs eine erste spontane Versammlung mehrerer Demonstranten.

Mit dem Veranstalter wurde Kontakt aufgenommen. Die Demonstration

gegen das belgische AKW in Tihange verlief störungsfrei und ohne

Vorkommnisse.

Um 17.30 Uhr entdeckten Beamte auf dem Markt einen verdächtigen

Gegenstand. Vorsorglich musste der Bereich geräumt und abgesperrt

werden. Spezialkräfte nahmen den Gegenstand unter die Lupe und gaben

Entwarnung, sodass dieser Bereich wieder für die Öffentlichkeit

freigegeben werden konnte.

Gegen 18.30 Uhr versuchte ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener

Kapuze auf der Neupforte eine polizeiliche Kontrollstelle zu

passieren. Mit der Kontrolle nicht einverstanden randalierte er und

leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten. Der 32-

Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, eine Strafanzeige

wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte folgte. Erst nach einer

intensiven „Gefährderansprache“ entließ man ihn spätabends mit einem

Betretungsverbot für die Feierörtlichkeit am heutigen Tag

(10.05.2018).

Der weitere Abend und die Nacht verliefen ohne weitere besondere

Vorkommnisse. Alle Veranstaltungen verliefen und endeten am gestrigen

Tag störungsfrei. (pw)

