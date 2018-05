POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall, bei dem ein

20-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, ereignete sich am

Mittwochmorgen im Stadtteil Neckarstadt. Eine 39-jährige Frau bog

gegen 8.40 Uhr mit ihrem Ford von der Gerhart-Hauptmann-Straße in die

Herzogenriedstraße ein. Dabei nahm sie dem 20-Jährigen die Vorfahrt,

der mit seinem Kraftrad in Richtung Zielstraße fuhr, und stieß mit

ihm zusammen. Der Motorradfahrer wurde auf die Gegenfahrbahn

geschleudert und prallte mit seinem Kraftrad gegen ein geparktes

Auto. Der 20-Jährige wurde zunächst durch Rettungskräfte am Unfallort

medizinisch versorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der

entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme wurde die Herzogenriedstraße kurzzeitig

gesperrt. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.