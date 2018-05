POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 12-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

frühen Mittwochnachmittag in Leimen wurde ein 12-jähriger Junge

verletzt. Der Jungen war gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad im

Mönchsweg unterwegs und wollte die Hohenstauferallee in Richtung

Centgrafenweg überqueren. Dabei nahm er einer 62-jährigen

Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt und prallte in die Beifahrerseite des

Autos. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen Prellungen an den Beinen

zu. Er wurde zur eingehenden Untersuchung vorsorglich in ein

Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.