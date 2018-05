POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrradfahrer – 52-Jähriger schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde

bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Neckarstadt schwer

verletzt. Eine 54-jährige Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Audi

in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim

Rechtsabbiegen in die Mainstraße übersah sie den in gleicher Richtung

radelnden 52-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde über

die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die

Fahrbahn. Nach ersten Feststellungen erlitt er dabei Verletzungen an

der Wirbelsäule und wurde nach medizinischer Erstversorgung an der

Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert.

