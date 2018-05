FW-Erkrath: Stromausfall in Hochdahl und Unterfeldhaus

Erkrath (ots) –

Donnerstag, 10.05.2018, ab 07:29 Uhr Stadtteile Hochdahl und

Unterfeldhaus

Um 07:29 erhielt die Leitstelle des Kreises Mettmann die ersten

Informationen zu einem Stromausfall in Erkrath-Hochdahl. Kurze Zeit

später musste auch die Feuer-und Rettungswache an der

Schimmelbuschstraße auf Notstrombetrieb über den Notstromgenerator

umstellen. In der Aufbauphase des Feuerwehrführungsstabes der

Feuerwehr Erkrath zur Lagefeststellung der vom Stromausfall

betroffenen Bereiche wurde die hauptamtliche Wache sowie die

Löschzüge Millrath und Trills fast gleichzeitig zu zwei

Feuermeldungen an die Hauptstraße sowie zur Schmiedestraße alarmiert.

In beiden Fällen waren akustische Signale, die im Zusammenhang mit

dem Stromausfall aktiviert wurden, als Alarmmeldung von Rauchmeldern

von den jeweiligen Anrufern gewertet worden. Durch die Einsatzkräfte

waren keine Maßnahmen erforderlich.

Nachdem ein Lagebild erstellt werden konnte zeichnete sich ab,

dass große Teile von Hochdahl sowie Bereiche von Unterfeldhaus vom

Stromausfall betroffen waren. Es wurden Maßnahmen getroffen um vier

Notfallmeldestellen in Hochdahl einzurichten, da moderne

Telefonanlagen häufig nur in Verbindung mit einer Stromversorgung

funktionieren. Die Feuer-und Rettungswache wurde mit zusätzlichem

ehrenamtlichem Einsatzpersonal besetzt und zur Information der

Bevölkerung die Warn-App NINA aktiviert. Die Feuerwehr informierte

zusätzlich über die sozialen Netzwerke und die Homepage der Stadt

Erkrath. Ab 09:50 Uhr entspannte sich die Lage und Abschnittsweise

wurden die Straßenzüge wieder an das Stromnetz angeschlossen. Um

10:30 Uhr waren alle Bereiche in Hochdahl und Unterfeldhaus wieder

mit Strom versorgt. Die Ursache des Stromausfalls war nach dem

Kenntnisstand der Feuerwehr ein Kurzschluss in einen

Mittelspannungskabel in der Stromversorgung der Stadtwerke Erkrath.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Erkrath | Publiziert durch presseportal.de.